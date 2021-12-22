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Me Explica Direito

Em casos de suspeita de crimes, como estabelecimentos devem proceder?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 12:10

Publicado em 

22 dez 2021 às 12:10
Homem negro é agredido por seguranças após acusação de tentativa de furto em supermercado da Serra
Homem negro é agredido por seguranças após acusação de tentativa de furto em supermercado da Serra Crédito: Reprodução
Nos últimos dias um vídeo passou a ser muito compartilhado nas redes sociais mostrando um homem negro suspeito de furto sendo agredido por seguranças de uma rede de supermercados na Serra. O caso aconteceu na última sexta-feira (17), na unidade de Laranjeiras do Carone. A gravação foi realizada por um cliente do estabelecimento. Segundo o autor, o homem acusado de furto foi levado para uma sala, onde teria sido espancado pelos funcionários do supermercado. As imagens mostram o homem sendo agarrado por dois seguranças particulares, tendo seus cabelos puxados e as mãos forçadas para trás. O autor do vídeo questionava a postura dos funcionários e acusava os seguranças de agressão. Questionada sobre o episódio, a rede informou que o homem foi flagrado em tentativa de roubo de bicicleta. "Não houve agressão, apenas resistência à abordagem". Em casos de suspeita de crimes, como estabelecimentos devem proceder? Tema para o comentarista Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito". 
Me Explica Direito - 22-12-21.mp3

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