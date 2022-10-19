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Me Explica Direito

Direito ao voto? STF libera prefeitos para oferecerem transporte gratuito no 2° turno

Tema para análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 12:05

Publicado em 

19 out 2022 às 12:05
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Carlos Alberto Silva
O ministro Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu na terça-feira (18) que prefeitos e empresas concessionárias podem oferecer transporte público gratuito voluntariamente no segundo turno das eleições sem que isso acarrete punição por improbidade. A decisão atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade, que levou o caso ao STF junto da campanha do ex-presidente Lula (PT). Na decisão, o ministro afirma que a prática não pode levar a punição de prefeitos e gestores por crimes eleitorais ou de improbidade administrativa. Isso porque a medida tem o objetivo de viabilizar a garantia constitucional do direito de voto. Tema para análise de Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito". Ouça a conversa completa!
Me Explica Direito - 19-10-22

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