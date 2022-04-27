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Me Explica Direito

Descumprimento das regras de uso da tornozeleira eletrônica é falta grave?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 12:12

Publicado em 

27 abr 2022 às 12:12
Escultura
Escultura "A Justiça", de Alfredo Ceschiatti, em frente ao edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê traz como destaque a notícia de que s secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a tornozeleira eletrônica instalada no deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) está descarregada desde o último dia 17. O deputado foi condenado, na última quarta-feira (20), a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por ataques antidemocráticos a ministros e ao Supremo. Na quinta-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro concedeu graça ao parlamentar – o que, na prática, vai impedir a execução da pena, mas não os efeitos secundários da condenação, como a inelegibilidade. A secretaria diz ao STF que foi orientada por um assessor de Silveira a buscar informações com o advogado, mas não conseguiu retorno.
Me Explica Direito - 27-04-22.mp3

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