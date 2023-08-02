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Me Explica Direito

Delação premiada: como funciona instrumento usado na investigação do assassinato de Marielle

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 11:58

Publicado em 

02 ago 2023 às 11:58
Marielle Franco
Marielle Franco Crédito: © Arquivo/Guilherme Cunha/Alerj
Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê traz como destaque a notícia de que a delação premiada do ex-policial militar Élcio de Queiroz possibilitou que as autoridades terminassem de esclarecer a dinâmica do assassinato da vereadora Marielle Franco. As investigações agora rumam à descoberta do mandante e da motivação do crime. Em sua delação, Queiroz apontou para uma outra pessoa envolvida no crime, além de Suel e Ronnie Lessa (preso preventivamente desde 2019 pela suspeita de ligação ao caso). Trata-se de Edimilson "Macalé", policial militar assassinado em novembro de 2021 na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ). O acordo de colaboração premiada foi regulamentado em 2013 pela Lei de Organizações Criminosas, sancionada no governo de Dilma Rousseff (PT). O comentarista explica o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Me Explica Direito - 02-08-23

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