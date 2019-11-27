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ME EXPLICA DIREITO

Declarações sobre "reedição" do AI-5 colocam em risco a democracia?

Confira a análise do comentarista Américo Bedê que também falou sobre o julgamento do recurso de Lula, no caso do sítio de Atibaia, no TRF-4, nesta quarta (27)

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 13:19

Publicado em 

27 nov 2019 às 13:19
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a jornalistas, no início desta semana, em Washington (EUA), para não se assustarem caso alguém peça o Ato Institucional número 5, o AI-5, diante de "quebradeira" nas ruas. Em seguida, ele se corrigiu e disse que a democracia brasileira não admitiria um ato de repressão. Nesse mesmo cenário o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, e o da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ, criticaram a declaração do ministro. Segundo o presidente da Corte, AI-5 não combina com democracia. Este é o tema do Me Explica Direito desta quarta-feira (27). Afinal, essas declarações colocam em risco a democracia? Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 27-11-19

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