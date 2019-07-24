Decisão sobre o Coaf gera polêmicas no mundo jurídico

A decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, de suspender processos com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sem autorização judicial continua a causar polêmica no mundo jurídico. O STF deve definir ainda neste ano até que ponto órgãos de controle – como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a Receita Federal e o Banco Central – podem compartilhar dados fiscais e bancários de cidadãos com o Ministério Público para embasar investigações criminais.