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Decisão sobre o Coaf gera polêmicas no mundo jurídico

O STF deve definir ainda neste ano até que ponto órgãos de controle - como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a Receita Federal e o Banco Central - podem compartilhar dados fiscais e bancários de cidadãos com o Ministério Público para embasar investigações criminais

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 12:58

Publicado em 

24 jul 2019 às 12:58
A decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, de suspender processos com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sem autorização judicial continua a causar polêmica no mundo jurídico. O STF deve definir ainda neste ano até que ponto órgãos de controle – como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a Receita Federal e o Banco Central – podem compartilhar dados fiscais e bancários de cidadãos com o Ministério Público para embasar investigações criminais.
O pedido foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), um dos cinco filhos do presidente Jair Bolsonaro, em um recurso que já estava na Corte, apresentado pelo Ministério Público Federal em 21 de junho de 2017 contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). Confira a análise do comentarista Américo Bedê sobre o assunto.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 24-07-19

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