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Me Explica Direito

Debate da fé: igreja pode ser processada por barulho do sino?

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 12:01

Publicado em 

17 nov 2021 às 12:01
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Guarapari
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Guarapari Crédito: Divulgação
Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê traz sua análise do caso do padre de Guarapari que alega estar sendo processado devido ao barulho dos sinos da igreja em que é pároco - Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro da Cidade Saúde. No último domingo (14), ao final de uma missa, o sacerdote Diego Carvalho usou o altar para desabafar sobre o processo em que ele é citado na Justiça - uma ação de um vizinho devido ao barulho dos sinos da matriz. Em tom de desabafo e estarrecido, o religioso explicou a situação e afirmou que caso tenha que interromper as badaladas diárias, ele deixará a cidade. Ouça a análise do comentarista!
Um caso recente aconteceu em São Paulo. O Tribunal de Justiça decidiu que as igrejas devem seguir uma lei da cidade de São Paulo que prevê que os sinos podem tocar por, no máximo, 60 segundos seguidos. 
Me Explica Direito - 17-11-21.mp3

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