Debate da fé: igreja pode ser processada por barulho do sino?

Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê traz sua análise do caso do padre de Guarapari que alega estar sendo processado devido ao barulho dos sinos da igreja em que é pároco - Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro da Cidade Saúde. No último domingo (14), ao final de uma missa, o sacerdote Diego Carvalho usou o altar para desabafar sobre o processo em que ele é citado na Justiça - uma ação de um vizinho devido ao barulho dos sinos da matriz. Em tom de desabafo e estarrecido, o religioso explicou a situação e afirmou que caso tenha que interromper as badaladas diárias, ele deixará a cidade. Ouça a análise do comentarista!