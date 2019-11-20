Dados sigilosos do Coaf podem ser usados sem decisão judicial?

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou nesta quarta-feira (20) o julgamento de mais uma ação com potencial de anular várias investigações de corrupção e lavagem de dinheiro. Os ministros da Corte analisam a legalidade do compartilhamento de informações bancárias e tributárias com o Ministério Público por parte de órgãos como a Unidade de Inteligência Financeira (UIF), o antigo Coaf, e a Receita Federal. Este é o tema do comentarista Américo Bedê nesta edição do Me Explica Direito. Confira!