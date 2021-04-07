Cultos e missas liberados na pandemia? Entenda o impasse no STF

Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê traz como destaque a notícia de que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, definiu que o plenário julgará nesta quarta-feira (7) uma posição definitiva a respeito da liberação ou não da realização de cultos e outras práticas religiosas presencialmente durante a pandemia da covid-19 no país. A polêmica foi parar em Brasília, por meio do STF, e divide os membros da Corte.

Your browser does not support the audio element. Me Explica Direito - 07-04-21

O ministro Nunes Marques determinou no sábado (3), em caráter liminar, que governadores e prefeitos não podem proibir a celebração de atos religiosos desde que preservados protocolos sanitários, entre eles, lotação máxima de 25% da capacidade do local. Marques tomou a decisão em uma ação da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure), que questionou decretos estaduais (Piauí e Roraima) e municipais (João Monlevade-MG, Macapá-AP, Serrinha-BA, Bebedouro-SP, Cajamar-SP, Rio Brilhante-MS e Armação dos Búzios-RJ) que suspenderam celebrações religiosas como medidas de enfrentamento à pandemia.