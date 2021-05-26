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Me Explica Direito

CPI da Covid: mentir em depoimento pode levar à prisão em flagrante?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 12:11

Publicado em 

26 mai 2021 às 12:11
CPI da Pandemia, em dia de depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello
CPI da Pandemia, em dia de depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Ao longo dos últimos dias os depoimentos na CPI da Covid têm sido repletos de momentos em que senadores apontam que os depoentes estão mentindo. Foi assim com o ex-chefe da Secom, Fabio Wajngarten, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Senadores chegaram a ameaçar Wajngarten, por exemplo, com voz de prisão, e o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que Pazuello mentiu repetidas vezes em seu depoimento.
Na segunda (24) o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse, em entrevista ao UOL, que o ex-ministro da Saúde "sairá algemado" se voltar a mentir na comissão. "Não posso afirmar que vou prendê-lo, mas pode ter certeza que, se ele mentir... Se ele tiver um habeas corpus, eu não poderei prendê-lo. Manda ele sem habeas corpus lá, ele não vai brincar mais com a CPI e a população brasileira", afirmou Aziz. Afinal, mentir em depoimento pode levar à previsão em flagrante? Que trâmites estão envolvidos nesse tipo de situação? Tema para Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito". Confira a análise completa!
Me Explica Direito - 26-05-21.mp3

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