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Covid-19: Portaria prevê prisão de quem descumprir quarentena

Acompanhe a análise de Américo Bedê sobre o assunto

Publicado em 18 de Março de 2020 às 12:21

Publicado em 

18 mar 2020 às 12:21
Os ministérios da Justiça e Saúde editaram uma nova portaria para o combate à pandemia de coronavírus, autorizando o uso da força policial para forçar indivíduos suspeitos de contaminação a ficar em isolamento ou quarentena e estabelecendo crimes no caso de descumprimento das medidas. Com a portaria, as medidas de prevenção ao Covid-19 poderão ser tomadas por agentes locais de saúde, sem necessidade de decisão judicial. Em caso de descumprimento, os gestores locais do Sistema Único de Saúde (SUS), os profissionais de saúde, os dirigentes da administração hospitalar e os agentes de vigilância epidemiológica também poderão solicitar auxílio de força policial em casos de recusa ou desobediência da medida. Quem explica é o comentarista Américo Bedê. Ouça!
 
Me Explica Direito - Americo Bedê - 18-03-20

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