Covid-19: maquiagem de dados pode ser vista como forma de censura?

Nesta edição do quadro Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê traz como destaque na discussão as últimas medidas adotadas pelo governo federal com relação aos dados da pandemia do novo coronavírus. Após adotar uma nova sistemática para prestar informações sobre a doença, o Ministério da Saúde voltou a divulgar, na tarde desta terça (9), os números acumulados e os índices proporcionais dos contágios e mortes em decorrência do coronavírus. Esses dados estavam ausentes da divulgação oficial deste a última sexta (5). A mudança gerou críticas de autoridades e especialistas e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a retomada do formato original. Acompanhe a análise de Bedê sobre o assunto e as implicações jurídicas que podem ser acometidas ao governo, em caso de confirmação de maquiagem de dados.