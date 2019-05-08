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ME EXPLICA DIREITO

Corte no orçamento de universidades federais é questionado no STF

Ouça a análise no quadro Me Explica Direito desta quarta-feira (08)

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 12:18

Publicado em 

08 mai 2019 às 12:18
O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), no Supremo Tribunal Federal, contra o decreto que definiu o bloqueio na verba das universidades e institutos federais. Para o partido, há uma violação de preceitos constitucionais e a razão do decreto não é outra senão tentar restringir a liberdade de pensamento para, com isso, promover patrulhamento ideológico. O comentarista Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito, fala do assunto. Confira!
 
Me Explica Direito - Americo Bedê - 08-05-19

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