Corte no orçamento de universidades federais é questionado no STF

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), no Supremo Tribunal Federal, contra o decreto que definiu o bloqueio na verba das universidades e institutos federais. Para o partido, há uma violação de preceitos constitucionais e a razão do decreto não é outra senão tentar restringir a liberdade de pensamento para, com isso, promover patrulhamento ideológico. O comentarista Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito, fala do assunto. Confira!