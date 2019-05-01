Congresso deve dar aval antes de qualquer intervenção na Venezuela

Nesta edição do quadro "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê analise a situação que envolve a situação diplomática na Venezuela. O autoproclamado presidente interino Juan Guaidó convocou a população as ruas e forçar a saída de Nicolás Maduro. Ele disse ter apoio militar, mas Maduro reagiu e reafirmou ter lealdade de militares. Imagens em Caracas mostraram confrontos entre manifestantes e forças de segurança. Usuários e organizações relatam problemas para acessar determinados sites na Venezuela justamente durante os protestos a favor e contra o presidente Maduro.