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ME EXPLICA DIREITO

Congresso deve dar aval antes de qualquer intervenção na Venezuela

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 13:57

Publicado em 

01 mai 2019 às 13:57
Nesta edição do quadro "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê analise a situação que envolve a situação diplomática na Venezuela. O autoproclamado presidente interino Juan Guaidó convocou a população as ruas e forçar a saída de Nicolás Maduro. Ele disse ter apoio militar, mas Maduro reagiu e reafirmou ter lealdade de militares. Imagens em Caracas mostraram confrontos entre manifestantes e forças de segurança. Usuários e organizações relatam problemas para acessar determinados sites na Venezuela justamente durante os protestos a favor e contra o presidente Maduro.
Ouça a análise do comentarista, que reforça o papel do Congresso na possibilidade do governo brasileiro decidir por intervir nesse momento de incerteza do país vizinho:
Me Explica Direito - Americo Bede - 01- 05-19.mp3

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