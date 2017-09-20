Confira pontos da Reforma Política que ainda causam polêmica

A Câmara dos Deputados rejeitou nesta terça-feira (19) a proposta que transformava sistema eleitoral em 'distritão'. A mudança valeria para a escolha de deputados e vereadores e era um dos pilares da reforma política. Pela proposta, cada cidade ou estado passaria a ser considerado um distrito e seriam eleitos os candidatos que mais votos recebessem. Mas, o plenário da Câmara está com o prazo apertado para a definição da reforma política antes das próximas eleições. Entre os principais pontos em discussão, ainda estão a cláusula de barreira e o fim das coligações entre partidos, lembra Américo Bedê.