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Confira pontos da Reforma Política que ainda causam polêmica

Cláusula de barreira e fim das coligações são duas delas

Publicado em 20 de Setembro de 2017 às 15:21

Publicado em 

20 set 2017 às 15:21
A Câmara dos Deputados rejeitou nesta terça-feira (19) a proposta que transformava sistema eleitoral em 'distritão'. A mudança valeria para a escolha de deputados e vereadores e era um dos pilares da reforma política. Pela proposta, cada cidade ou estado passaria a ser considerado um distrito e seriam eleitos os candidatos que mais votos recebessem. Mas, o plenário da Câmara está com o prazo apertado para a definição da reforma política antes das próximas eleições. Entre os principais pontos em discussão, ainda estão a cláusula de barreira e o fim das coligações entre partidos, lembra Américo Bedê. 
Me Explica Direito - 20-09-17

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