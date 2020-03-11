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ME EXPLICA DIREITO

Confira a análise jurídica sobre a prisão de Ronaldinho Gaúcho

No Me Explica Direito desta quarta-feira (11), Américo Bedê faz uma análise jurídica sobre o caso Ronaldinho e explica até que ponto o governo brasileiro pode interferir em face da prisão de cidadão nato em território estrangeiro

Publicado em 11 de Março de 2020 às 12:17

Publicado em 

11 mar 2020 às 12:17
O jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Assis, permanecem detidos em Assunção, capital do Paraguai, por uso de documentos falsos. Desde então, uma série de acontecimentos que sucederam o episódio deixaram a situação do jogador nebulosa: detenção em hotel, liberdade provisória, outras pessoas presas, pedido de prisão domiciliar e ligação com outros possíveis crimes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, chegou a falar por telefone com integrantes do governo paraguaio para se informar da situação. Apesar do contato, acrescentou que "o Paraguai é soberano para tomar decisões". No Me Explica Direito desta quarta-feira (11), Américo Bedê faz uma análise jurídica sobre o caso Ronaldinho e explica até que ponto o governo brasileiro pode interferir em face da prisão de cidadão nato em território estrangeiro. Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 11-03-20

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