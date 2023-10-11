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Me Explica Direito

Comissão aprova projeto que proíbe casamento homoafetivo: o que muda?

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 12:10

Publicado em 

11 out 2023 às 12:10
Sessão extraordinária do plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - 28/10/2021
Sessão extraordinária do plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - 28/10/2021 Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê traz como destaque a notícia de que a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (10) um projeto de lei que busca proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O texto, que recebeu 12 votos a favor e 5 contra, agora seguirá para análise nas comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. Entenda o projeto e suas implicações na participação do nosso comentarista. 
CBN - Me Explica Direito - 11-10-23.mp3

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