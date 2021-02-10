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ME EXPLICA DIREITO

Com dissolução da força-tarefa, Lava Jato chegou ao fim?

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 13:05

Publicado em 

10 fev 2021 às 13:05
Por uma decisão do procurador-geral da República, Augusto Aras, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba foi dissolvida na semana passada. Agora, os esforços integram o "Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado no Paraná (Gaeco)”. Em sete anos de investigação, foram 130 denúncias contra 533 acusados, resultando em 278 condenações atingindo 174 pessoas, cujas penas, somadas, são de 2.611 anos. Os 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência resultaram em compromissos para a devolução de R$ 15 bilhões, dos quais R$ 4,3 bilhões já retornaram aos cofres públicos ou da Petrobras. Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. O comentarista analisa o que vai acontecer com as investigações a partir de agora. Acompanhe!
Me Explica Direito - 10-02-21

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