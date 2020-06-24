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ME EXPLICA DIREITO

Caso Weintraub: houve irregularidade em viagem para os EUA?

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 12:06

Publicado em 

24 jun 2020 às 12:06
Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê traz uma análise envolvendo o tema que agitou o noticiário político nos últimos dias. No sábado (20), o ex-ministro Abraham Weintraub desembarcou nos Estados Unidos utilizando passaporte diplomático. Weintraub pôde apresentar o documento porque ainda era ministro de Estado. Sua exoneração do Ministério da Educação só ocorreu depois, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O documento é uma das cinco modalidades existentes de passaporte que o governo brasileiro emite e é regulado pelo Decreto nº 5.978 de dezembro de 2006. Especialistas apontam se ele entrou nos Estados Unidos, apresentando o passaporte diplomático de ministro já tendo pedido exoneração do cargo, isso pode induzir em consequências legais.
Me Explica Direito - 24-06-20

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