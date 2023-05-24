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Me Explica Direito

Caso Vinicius Jr: se o crime fosse no Brasil, como seriam responsabilizados os torcedores?

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 12:11

Publicado em 

24 mai 2023 às 12:11
Racismo, injúria racial
Racismo, injúria racial Crédito: Getty Images
A polícia espanhola anunciou nesta terça-feira (23), os primeiros torcedores presos após um novo episódio de racismo contra Vinicius Junior. No total, sete torcedores foram presos. Três deles pelos insultos racistas na partida entre Valencia e Real Madrid, e os outros quatro pela simulação de enforcamento com um boneco que usava a camisa de Vini Jr em janeiro deste ano. 
Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê comenta sobre o caso e os âmbitos jurídicos que envolvem o tema, inclusive se o fato fosse em solo brasileiro. 
CBN - Me Explica Direito - 24-05-23.mp3

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