Caso Sérgio Cabral: entenda o que é a prisão domiciliar

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já está em prisão domiciliar em casa, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Cabral deixou a prisão na última segunda-feira (19) já com tornozeleira eletrônica, após seis anos de detenção. Nesta edição do “Me Explica Direito”, o comentarista Américo Bedê explica o que é e como funciona a prisão domiciliar. Último preso da Lava Jato e réu em 35 ações, o ex-governador já foi condenado em 23 ações penais na Justiça Federal, com penas que chegam a 425 anos e 20 dias de prisão, mas não houve sentença em nenhum dos casos — ainda há recursos possíveis nos processos.