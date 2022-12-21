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Me Explica Direito

Caso Sérgio Cabral: entenda o que é a prisão domiciliar

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 12:11

Publicado em 

21 dez 2022 às 12:11
Prisão, cadeira, cela
presos e progressão de pena Crédito: Pixabay
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já está em prisão domiciliar em casa, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Cabral deixou a prisão na última segunda-feira (19) já com tornozeleira eletrônica, após seis anos de detenção. Nesta edição do “Me Explica Direito”, o comentarista Américo Bedê explica o que é e como funciona a prisão domiciliar. Último preso da Lava Jato e réu em 35 ações, o ex-governador já foi condenado em 23 ações penais na Justiça Federal, com penas que chegam a 425 anos e 20 dias de prisão, mas não houve sentença em nenhum dos casos — ainda há recursos possíveis nos processos.
Me Explica Direito - 21-12-22.mp3

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