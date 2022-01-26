Caso Robinho: entenda por que o jogador não será extraditado

A Justiça da Itália condenou em última instância o jogador de futebol Robinho e um amigo a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual de grupo, cometido em 22 janeiro de 2013 numa boate em Milão, no norte do país. A Corte de Cassação é o equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, a última instância da justiça italiana. Antes de o processo contra Robinho e Ricardo Falco chegar a esta instância da justiça da Itália, dois tribunais já haviam condenado os brasileiros pelo crime de “violência sexual de grupo”. Muitas dúvidas surgiram em relação ao processo de extradição. Tema para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Ouça a conversa completa!