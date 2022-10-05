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Me Explica Direito

Caso Robinho: entenda o que é o processo de extradição

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 12:06

Publicado em 

05 out 2022 às 12:06
Justiça, lei, sentença, direito
Justiça, lei, sentença, direito Crédito: Freepik
O Ministério da Justiça da Itália encaminhou ao Brasil o pedido de extradição do atacante Robinho, condenado no país europeu a nove anos de prisão por violência sexual em grupo. O pedido havia sido feito pelo Ministério Público de Milão em fevereiro, e agora foi enviado oficialmente às autoridades brasileiras.
A notícia foi divulgada pela agência italiana Ansa e reproduzida por diversos veículos locais, que frisam que o Brasil não permite a extradição de seus cidadãos, mas que a medida pode permitir que o jogador seja preso caso decida deixar o país rumo a outros destinos. Tema para Américo Bedê nesta edição do “Me Explica Direito”. Ouça as explicações completas!
Me Explica Direito - 05-10-22
Robinho foi condenado de forma definitiva a nove anos de prisão por violência sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate em Milão, em janeiro de 2013, junto a seu amigo, Ricardo Falco. O Supremo Tribunal da Itália confirmou em janeiro deste ano a decisão do Tribunal de Justiça de Milão, tomada no fim de 2020.

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