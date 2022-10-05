Caso Robinho: entenda o que é o processo de extradição

Justiça, lei, sentença, direito Crédito: Freepik

O Ministério da Justiça da Itália encaminhou ao Brasil o pedido de extradição do atacante Robinho, condenado no país europeu a nove anos de prisão por violência sexual em grupo. O pedido havia sido feito pelo Ministério Público de Milão em fevereiro, e agora foi enviado oficialmente às autoridades brasileiras.

A notícia foi divulgada pela agência italiana Ansa e reproduzida por diversos veículos locais, que frisam que o Brasil não permite a extradição de seus cidadãos, mas que a medida pode permitir que o jogador seja preso caso decida deixar o país rumo a outros destinos. Tema para Américo Bedê nesta edição do “Me Explica Direito”. Ouça as explicações completas!

Your browser does not support the audio element. Me Explica Direito - 05-10-22