Caso Roberto Jefferson: ex-deputado poderia ter armas em casa?

O sistema do Exército aponta que a licença do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) estava suspensa e que ele não poderia ter ou transportar armas de fogo fora de Brasília. O político foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por quatro tentativas de homicídio. O ex-deputado também descumpriu um decreto de Jair Bolsonaro (PL) que impedia porte de granadas em casa. O indiciamento é referente aos dois agentes que foram feridos com estilhaços durante cumprimento de mandado de prisão. Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) defendem apuração rigorosa sobre como Jefferson, em prisão domiciliar, conseguiu manter em sua residência itens como fuzil e granadas. Tema para análise de Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito".