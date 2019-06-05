Caso Neymar: acusação de estupro e vazamento de fotos íntimas

Um dos casos de maior repercussão nos últimos dias, em todo o mundo, envolve o jogador Neymar. O atacante do time francês PSG foi acusado de estupro por uma mulher, que registrou boletim de ocorrência na última sexta-feira (31). O fato teria ocorrido em Paris, no dia 15 de maio. O inquérito policial segue em sigilo e o nome da mulher também é mantido em segredo.

Tentando se retratar e afirmando ter sido vítima de tentativa de extorsão, Neymar publicou um vídeo em sua rede social. Ele negou ter cometido estupro e expôs a suposta conversa que teve com a mulher que o denunciou para dar sua versão sobre o caso. A ideia do post era tentar conquistar a opinião pública. Porém, por conta disso, o jogador será investigado também por crime de vazamento de fotos íntimas, previsto no Código Penal Brasileiro.

O que diz a legislação brasileira sobre os crimes de estupro e de vazamento de fotos íntimas? Quem explica é o comentarista Américo Bedê.