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ME EXPLICA DIREITO

Caso Neymar: acusação de estupro e vazamento de fotos íntimas

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 12:44

Publicado em 

05 jun 2019 às 12:44
Um dos casos de maior repercussão nos últimos dias, em todo o mundo, envolve o jogador Neymar. O atacante do time francês PSG foi acusado de estupro por uma mulher, que registrou boletim de ocorrência na última sexta-feira (31). O fato teria ocorrido em Paris, no dia 15 de maio. O inquérito policial segue em sigilo e o nome da mulher também é mantido em segredo.
Tentando se retratar e afirmando ter sido vítima de tentativa de extorsão, Neymar publicou um vídeo em sua rede social. Ele negou ter cometido estupro e expôs a suposta conversa que teve com a mulher que o denunciou para dar sua versão sobre o caso. A ideia do post era tentar conquistar a opinião pública. Porém, por conta disso, o jogador será investigado também por crime de vazamento de fotos íntimas, previsto no Código Penal Brasileiro.
 
O que diz a legislação brasileira sobre os crimes de estupro e de vazamento de fotos íntimas? Quem explica é o comentarista Américo Bedê. 
Me Explica Direito - Americo Bedê - 05-06-19
 

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