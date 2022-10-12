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Caso Marujo: o que é um foragido da Justiça?

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 12:10

Publicado em 

12 out 2022 às 12:10
Algema
Algema Crédito: Pixabay
Número um da lista dos mais procurados do Espírito Santo, Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, de 30 anos, tem uma ficha criminal extensa. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, são pelo menos sete mandados de prisão em aberto, desde 2017. Foi após uma denúncia de que ele estaria no Bonfim, em Vitória, nesta segunda-feira (10), que uma ação da polícia acabou com um dos seguranças do traficante morto, o que desencadeou uma série de ataques na Capital nesta terça-feira (11).
Teve ônibus metralhado e seis coletivos em chamas pela Capital e na Serra. Todos os episódios, segundo a polícia, foram uma retaliação à morte do segurança de Marujo. Mas, afinal, quem é esse traficante? De acordo com a Polícia Civil, Marujo é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital. Ele responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.
FICHA CRIMINAL DE MARUJO 
Os mandados de prisão em aberto de Marujo são por diversos crimes: homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e corrupção de menores. De acordo com os dados do Portal do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), Marujo tem um mandado de prisão expedido em 2017, um em 2019, um em 2020, três em 2021 e um em 2022.
Nesta edição do quadro Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê explica o que é um foragido da justiça. Ouça a análise. 
Me Explica Direito - 12-10-22

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