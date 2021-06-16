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Me Explica Direito

Caso Leblon: casal branco pode ser enquadrado por calúnia e racismo? Ouça análise!

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 12:11

Publicado em 

16 jun 2021 às 12:11
O instrutor de surfe Matheus Ribeiro foi acusado em falso de roubar bicicleta elétrica no Leblon
O instrutor de surfe Matheus Ribeiro foi acusado em falso de roubar bicicleta elétrica no Leblon Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta edição do "Me Explica Direito", Américo Bedê traz para discussão um episódio que ganhou grandes proporções nas redes sociais nos últimos dias. O professor de surfe Matheus Nunes Ribeiro, de 22 anos, que é negro, registrou um boletim de ocorrência após ser acusado de roubar uma bicicleta por um casal de jovens no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, no último sábado (12). Matheus esperava a namorada em frente a um shopping quando foi abordado pelo casal, que questionou se a bicicleta elétrica na qual estava era mesmo dele. A mulher chegou a afirmar que era idêntica à sua bicicleta que havia sido furtada. O final da discussão foi gravado pelo instrutor e compartilhado em suas redes.
O instrutor diz que precisou provar ser o verdadeiro dono da bicicleta, com fotos antigas e até a chave do cadeado. Em um post nas redes sociais, ele relatou que o casal só desistiu quando o rapaz tirou a tranca de sua mão e tentou abrir com a chave que ele possuía. Ao ver que não abria e, portanto, a tranca e a bicicleta eram outras, ele pediu desculpas. Na sequência, o jovem branco pede desculpas seguidamente, e afirma: "Eu não te acusei, só estou te perguntando". Até que Ribeiro, já irritado, grita para os dois irem embora. A que consequências o casal pode responder? Crimes como calúnia e racismo? Ouça a análise completa!
Me Explica Direito - 16-06-21.mp3

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