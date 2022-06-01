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Me Explica Direito

Caso Genivaldo: 'a polícia precisa ser preparada para lidar com cidadãos, não com inimigos'

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 12:14

Publicado em 

01 jun 2022 às 12:14
Caso Genivaldo: homem foi assassinado em uma abordagem policial
Caso Genivaldo: homem foi assassinado em uma abordagem policial Crédito: Reprodução
Na última quarta-feira (25), um homem identificado como Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi assassinado em uma abordagem de policiais rodoviários federais no município de Umbaúba, no sul do estado de Sergipe. Ele foi imobilizado e depois colocado dentro do porta-malas da viatura. Em seguida, os policiais usaram spray de pimenta com o homem e jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo no porta-malas. O carro foi tomado por uma fumaça branca. O laudo do do Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe apontou que Genivaldo morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Na análise de Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito, 'a polícia precisa ser preparada para lidar com cidadãos, não com inimigos'. Ele entende que as forças de segurança precisam de curso de formação de direitos humanos antes de ir para as ruas. Ouça:
Me Explica Direito - 01/06/2022

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