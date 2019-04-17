Caso Danilo Gentili: Liberdade de expressão tem limite?

Na última semana o apresentador de TV Danilo Gentili foi condenado à prisão por injúria contra a deputada Maria do Rosário (PT-RS). Em 2016, o apresentador publicara em sua conta no Twitter mensagens em que chamava a política de “cínica, falsa e nojenta”. Na decisão, a juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, afirma que o humorista ultrapassou os limites da ética e da liberdade de expressão.E é sobre este tema que o comentarista Américo Bedê se debruça nesta edição do Me Explica Direito. Afinal, há limite para a liberdade de expressão? Confira!