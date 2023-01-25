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Caso Daniel Alves: entenda as acusações feitas contra o jogador

Ouça as explicações do comentarista Américo Bedê

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 13:18

Publicado em 

25 jan 2023 às 13:18
Jogador de futebol Daniel Alves
Jogador de futebol Daniel Alves Crédito: Reprodução - Instagram
A prisão preventiva do jogador de futebol Daniel Alves, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos dentro da balada Sutton, em Barcelona, na Espanha, surpreendeu entidades ligadas à luta contra a violência sexual pela agilidade com que foi conduzida. O atleta nega o crime. Diferente do país europeu, no Brasil, segundo especialistas, denunciar um episódio de abuso sexual, na maioria das vezes, é um processo longo e desgastante. Não é raro que a vítima desista ou até seja processada pelo abusador por difamação e danos morais. A Espanha é considerada uma referência na luta contra a violência sexual e pela igualdade de gênero.
Em Barcelona, onde ocorreu o caso, foi criado um protocolo de segurança que visa o controle de violências sexuais em ambientes de lazer. O documento, desenvolvido em 2018 e chamado de "No Callem", detalha como espaços privados devem agir para prevenir e agir no caso de agressões dentro dos estabelecimentos. A lista de procedimentos foi criada após a divulgação de uma pesquisa, em 2016, que mostrava que estabelecimentos de lazer estão entre os três cenários mais recorrentes de registros de casos de violências sexuais. Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê fala sobre o caso e explica as acusações contra o jogador. Ouça a conversa completa!
Me Explica Direito - 25-01-23.mp3

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