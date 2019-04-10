Caso 80 tiros: entenda o julgamento envolvendo militares

Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê faz uma análise que envolve o caso dos dez militares que foram presos após ação do Exército que fuzilou carro de uma família no Rio de Janeiro, com mais de 80 tiros. No automóvel da família estavam cinco pessoas que estavam indo para um chá de bebê: Evaldo dos Santos Rosa, morto, a esposa, o filho de 7 anos, o sogro de Evaldo (padastro da esposa) e outra mulher.

Your browser does not support the audio element. Me Explica Direito - Americo Bedê - 10-04-19

Os militares envolvidos no caso serão investigados pela Justiça Militar da União. O motivo? Uma lei de 2017, sancionada pelo então presidente Michel Temer, diz que crimes dolosos contra a vida, cometidos por militares das Forças Armadas, serão investigados pela Justiça Militar da União, se o crime acontecer nos seguintes contextos:

- do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;

- de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante;