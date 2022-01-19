Caso Novak Djokovic: quando a lei vale para todos

O Tribunal do Circuito Federal de Melbourne decidiu por unanimidade na madrugada do último domingo (16) pela deportação de Novak Djokovic em decorrência de o tenista não ter sido vacinado contra a Covid-19, e deu fim à novela que se arrastava desde os primeiros dias do ano. Dessa forma, o número 1 do mundo não poderá jogar o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, e terá de deixar o país da Oceania. A decisão pelo indeferimento do pedido de reintegração do visto do atleta foi lida pelo presidente do tribunal, James Allsop. Assunto para análise de Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. A lei vale para todos? Ouça: