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Caso Novak Djokovic: quando a lei vale para todos

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 12:30

Publicado em 

19 jan 2022 às 12:30
Tenista sérvio Novak Djokovic
Tenista sérvio Novak Djokovic Crédito: Steve Christo/Associated Press/Estadão Conteúdo
O Tribunal do Circuito Federal de Melbourne decidiu por unanimidade na madrugada do último domingo (16) pela deportação de Novak Djokovic em decorrência de o tenista não ter sido vacinado contra a Covid-19, e deu fim à novela que se arrastava desde os primeiros dias do ano. Dessa forma, o número 1 do mundo não poderá jogar o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, e terá de deixar o país da Oceania. A decisão pelo indeferimento do pedido de reintegração do visto do atleta foi lida pelo presidente do tribunal, James Allsop. Assunto para análise de Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. A lei vale para todos? Ouça:
Me Explica Direito - 19/01/2022

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