Câmara se movimenta com PEC sobre prisão em 2ª instância

A discussão da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância foi retomada no Congresso após o STF mudar, na semana passada, seu entendimento sobre o tema. Por 6 votos a 5, o Supremo decidiu derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, alterando um entendimento adotado desde 2016. Mais recentemente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), propôs um “caminho” alternativo para a tramitação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite a execução da pena após condenação judicial em segunda instância em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Confira a análise do comentarista Américo Bedê.