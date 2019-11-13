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ME EXPLICA DIREITO

Câmara se movimenta com PEC sobre prisão em 2ª instância

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 13:20

Publicado em 

13 nov 2019 às 13:20
A discussão da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância foi retomada no Congresso após o STF mudar, na semana passada, seu entendimento sobre o tema. Por 6 votos a 5, o Supremo decidiu derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, alterando um entendimento adotado desde 2016. Mais recentemente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), propôs um “caminho” alternativo para a tramitação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite a execução da pena após condenação judicial em segunda instância em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Confira a análise do comentarista Américo Bedê.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 13-11-19

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