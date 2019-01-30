Brumadinho: qual é a responsabilidade dos envolvidos?

Ocorrido na última sexta-feira (25), o rompimento da barragem de rejeitos de minério, da empresa Vale, na cidade de Brumadinho (MG), vitimou dezenas de pessoas, sem contar com as centenas que permanecem desaparecidas. Um dos assuntos mais polêmicos que envolvem o desastre se baseia na famosa expressão: “de quem é a culpa?”.

Dois engenheiros que atestaram a segurança da barragem e três funcionários da Vale envolvidos na obra foram presos ontem, terça-feira (29), por ligação com a tragédia. No quadro Me Explica Direito desta quarta-feira, Américo Bedê faz uma análise jurídica do caso e avalia qual é a responsabilidade dos envolvidos.