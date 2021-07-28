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Me Explica Direito

Borba Gato incendiado: "violência não é uma forma legitima de mudar situações"

A análise é de Américo Bedê

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:55

Publicado em 

28 jul 2021 às 12:55
Estátua em homenagem a Borba Gato, em São Paulo, foi incendiada durante protesto
Estátua em homenagem a Borba Gato, em São Paulo, foi incendiada durante protesto Crédito: Reprodução
O incêndio da estátua do bandeirante Borba Gato como forma de protesto em São Paulo, no último sábado (24), reacendeu o debate sobre a manutenção de monumentos em homenagem a figuras ligadas à escravidão de negros e de povos indígenas. Levantamento realizado pelo jornal O Globo aponta, por exemplo, que já existem projetos de lei que estão em discussão na capital paulista, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais que preveem o envio dessas estátuas para museus que expliquem melhor o contexto histórico que elas retratam. Na análise de Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito, a violência não é uma forma legítima de mudar as situações. "Mudanças devem acontecer através de procedimentos democráticos, e não da força", ressalta. Ouça a análise completa:
Me Explica Direito - 28/07/2021

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