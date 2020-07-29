Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ME EXPLICA DIREITO

Bolsonaro poderá enfrentar Tribunal Penal Internacional?

Ouça a análise de Américo Bedê, no Me Explica Direito desta quarta (29)!

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 11:52

Publicado em 

29 jul 2020 às 11:52
(Brasília - DF, 21/08/2019) Presidente da República Jair Bolsonaro. Crédito: Isac Nóbrega/PR
Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê explica as possíveis implicações ao presidente da República, Jair Bolsonaro, da queixa protocolada contra ele no Tribunal Penal Internacional (TPI), diante da pandemia do novo coronavírus. O pedido, porém, ainda precisa ser analisado e aceito.
No último domingo (26), um grupo de entidades sindicais ligadas à área da Saúde anunciou o envio ao tribunal de notícia-crime contra o presidente pelas ações e omissões do governo federal no combate à pandemia, especialmente em relação aos profissionais do setor e às comunidades indígenas e quilombola. No documento, os profissionais afirmam que o presidente cometeu crimes contra a humanidade por meio de "falhas graves e mortais na condução da pandemia de Covid-19". Ouça a análise do comentarista!
Me Explica Direito - Américo Bedê - 29-07-20
O Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia, na Holanda, foi criado em 2002. Cerca de 120 países estão sujeitos às suas decisões, inclusive o Brasil. Atualmente, a Corte analisa 28 processos, relacionados a genocídios, crimes contra a Humanidade, crimes de guerra ou agressões a grupos étnicos ou religiosos. Casos como a catástrofe humanitária em Mianmar ou estupros em massa na África.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados