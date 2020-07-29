Bolsonaro poderá enfrentar Tribunal Penal Internacional?

Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê explica as possíveis implicações ao presidente da República, Jair Bolsonaro, da queixa protocolada contra ele no Tribunal Penal Internacional (TPI), diante da pandemia do novo coronavírus. O pedido, porém, ainda precisa ser analisado e aceito.
No último domingo (26), um grupo de entidades sindicais ligadas à área da Saúde anunciou o envio ao tribunal de notícia-crime contra o presidente pelas ações e omissões do governo federal no combate à pandemia, especialmente em relação aos profissionais do setor e às comunidades indígenas e quilombola. No documento, os profissionais afirmam que o presidente cometeu crimes contra a humanidade por meio de "falhas graves e mortais na condução da pandemia de Covid-19". Ouça a análise do comentarista!
Me Explica Direito - Américo Bedê - 29-07-20
O Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia, na Holanda, foi criado em 2002. Cerca de 120 países estão sujeitos às suas decisões, inclusive o Brasil. Atualmente, a Corte analisa 28 processos, relacionados a genocídios, crimes contra a Humanidade, crimes de guerra ou agressões a grupos étnicos ou religiosos. Casos como a catástrofe humanitária em Mianmar ou estupros em massa na África.