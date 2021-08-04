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Me Explica Direito

Bolsonaro pode se tornar inelegível? Entenda o que está em jogo com inquérito do TSE

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 12:05

Publicado em 

04 ago 2021 às 12:05
Jair Bolsonaro, presidente da República
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/PR
Nesta edição do "Me Explica Direito", o destaque é a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está sendo investigado por meio de um inquérito, aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A investigação diz respeito às falas de Bolsonaro que põe em dúvida a lisura do processo eleitoral e da urna eletrônica. Quais são os possíveis desdobramentos dessas investigações? Bolsonaro pode ser impedido de se candidatar, se for comprovado abuso de poder ou propaganda eleitoral antecipada? Américo Bedê explica!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 04-08-21

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