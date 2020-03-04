Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao compartilhar vídeo?

Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou, através de sua conta pessoal de Whatsapp, um vídeo convocando correligionários para atos de rua que devem acontecer no próximo dia 15 de março. A pauta é polêmica: vai contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista à imprensa, o ministro Luiz Fux afirmou que pode julgar o caso, se o Supremo for acionado de algum modo pelo crime de responsabilidade. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que tende a não apoiar as iniciativas da oposição contra o presidente pelo compartilhamento do vídeo e que considera o episódio um assunto do passado. Na avaliação jurídica, o que esse ato do presidente pode representar? Quem responde é Américo Bedê, no Me Explica Direito desta quarta-feira (04). Acompanhe!