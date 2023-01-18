Auxílio-reclusão: o que é e por que se fala tanto dele

O benefício, que existe desde 1960, é pago à família dos presos que contribuíram com a Previdência Social nos 24 meses anteriores à sua prisão e que sejam considerados de baixa renda, tendo recebido até R$ 1.754,18. O valor do auxílio é definido por porcentagem, baseado no número de dependentes, e limitado ao valor de um salário mínimo, hoje em R$ 1.302. Uma portaria do dia 10 de janeiro reajustou o limite da baixa renda, passando para os R$ 1.754,18, conforme previsto na Reforma da Previdência.