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Me Explica Direito

Auxílio-reclusão: o que é e por que se fala tanto dele

Ouça as explicações com o comentarista América Bedê

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 12:22

Publicado em 

18 jan 2023 às 12:22
Prisão, cadeira, cela
Prisão Crédito: Pixabay
Nesta semana, circulou muita desinformação a respeito do Auxílio-reclusão e é preciso ser bem criterioso para separar o que é fato do que é interpretação errônea. Publicações falsas afirmam que o auxílio passou a ser de R$ 1.754,18. No entanto, desde a Reforma da Previdência de 2019, o benefício é limitado ao valor do salário mínimo — hoje em R$ 1.302. Tema para o comentarista Américo Bedê, nesta edição do “Me Explica Direito”. Ouça a conversa completa!
Me Explica Direito - 18-01-23.mp3
  • O benefício, que existe desde 1960, é pago à família dos presos que contribuíram com a Previdência Social nos 24 meses anteriores à sua prisão e que sejam considerados de baixa renda, tendo recebido até R$ 1.754,18.  O valor do auxílio é definido por porcentagem, baseado no número de dependentes, e limitado ao valor de um salário mínimo, hoje em R$ 1.302. Uma portaria do dia 10 de janeiro reajustou o limite da baixa renda, passando para os R$ 1.754,18, conforme previsto na Reforma da Previdência.

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