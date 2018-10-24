Autorização para atirar em pessoas armadas: o que diz a legislação

Uma das pautas polêmicas envolvendo a campanha eleitoral deste ano é a que trata da segurança pública. Candidatos que disputam o segundo turno em estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, defendem instruir as forças de segurança a “abater” suspeitos que sejam vistos portando fuzis, mesmo que eles não atirem contra os policiais.
Para uns, a proposta é vista como ilegal e como uma tentativa de estabelecer a lógica da guerra em um ambiente civil. Por outros, é encarada como instrumento para combater criminosos que dominam pelas armas territórios no estado. A medida de atirar em suspeitos com fuzis já foi colocada em prática antes? O que diz a legislação sobre essa prática? Confira na análise do comentarista Américo Bedê, no Me Explica Direito desta semana.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 24-10-18