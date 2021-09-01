Atos em 7 de setembro podem intensificar crise institucional?

Nesta edição do "Me Explica Direito", Américo Bedê traz como destaque as movimentações que envolvem o 7 de setembro, na próxima terça-feira, feriado da Independência. Um dos principais alvos dos ataques do presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal (STF) anunciou um reforço no esquema de segurança da Corte para as manifestações convocadas para a data. De acordo com a assessoria do STF, a Corte está em contato com outras instituições, como Câmara e Senado e contará com o apoio das responsabilidades de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal para realizar a segurança do prédio na próxima semana. Apesar das ameaças de que os atos poderão pregar medidas inconstitucionais como o fechamento do Supremo e destituição de ministros do STF, Bolsonaro mais recentemente tem dito que as manifestações serão pacíficas e pregarão a liberdade. Em que cenário se dará as manifestações? Bedê analisa!