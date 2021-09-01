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Me Explica Direito

Atos em 7 de setembro podem intensificar crise institucional?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 12:22

Publicado em 

01 set 2021 às 12:22
Desfile cívico-militar do 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília
Desfile cívico-militar do 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nesta edição do "Me Explica Direito", Américo Bedê traz como destaque as movimentações que envolvem o 7 de setembro, na próxima terça-feira, feriado da Independência. Um dos principais alvos dos ataques do presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal (STF) anunciou um reforço no esquema de segurança da Corte para as manifestações convocadas para a data. De acordo com a assessoria do STF, a Corte está em contato com outras instituições, como Câmara e Senado e contará com o apoio das responsabilidades de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal para realizar a segurança do prédio na próxima semana. Apesar das ameaças de que os atos poderão pregar medidas inconstitucionais como o fechamento do Supremo e destituição de ministros do STF, Bolsonaro mais recentemente tem dito que as manifestações serão pacíficas e pregarão a liberdade. Em que cenário se dará as manifestações? Bedê analisa!
Me Explica Direito - 01-09-21.mp3

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