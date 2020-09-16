Ato Infracional: lei deve ser mais dura para menores de idade?

Na última segunda-feira (14), um crime que resultou na morte de um comerciante de 61 anos, em Jardim Limoeiro, na Serra, reacendeu uma discussão recorrente no Brasil: judicialmente, o que deve acontecer com um jovem reincidente na prática criminosa? Isso porque um dos cúmplices do suposto latrocínio - que conduziu o carro utilizado na fuga dos suspeitos de participarem do delito e que confessou participação - era um adolescente de 15 anos com quatro passagens anteriores pela polícia. Esse é o assunto desta edição Me Explica Direito. Quem responde é o comentarista Américo Bedê. Acompanhe a análise completa!