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ME EXPLICA DIREITO

Ato Infracional: lei deve ser mais dura para menores de idade?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 12:08

Publicado em 

16 set 2020 às 12:08
Na última segunda-feira (14), um crime que resultou na morte de um comerciante de 61 anos, em Jardim Limoeiro, na Serra, reacendeu uma discussão recorrente no Brasil: judicialmente, o que deve acontecer com um jovem reincidente na prática criminosa? Isso porque um dos cúmplices do suposto latrocínio - que conduziu o carro utilizado na fuga dos suspeitos de participarem do delito e que confessou participação - era um adolescente de 15 anos com quatro passagens anteriores pela polícia. Esse é o assunto desta edição Me Explica Direito. Quem responde é o comentarista Américo Bedê. Acompanhe a análise completa!
Me Explica Direito - 16-09-20

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