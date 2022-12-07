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Me Explica Direito

Ataque a escolas em Aracruz: o que prevê a legislação para atirador de 16 anos?

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 12:04

Publicado em 

07 dez 2022 às 12:04
Invasor de escolas em Coqueiral de Aracruz, no Norte do ES
Invasor de escolas em Coqueiral de Aracruz, no Norte do ES Crédito: Leitor I A Gazeta
O assassino que matou quatro pessoas e feriu outras 12 em um ataque a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, vai cumprir até três anos de internação. O tempo é o limite máximo estabelecido como de medida socioeducativa para adolescentes pela lei. A sentença foi dada pelo juiz da Vara da Infância e Juventude de Aracruz, Felipe Leitão, nesta quarta-feira (4). O adolescente, que confessou os crimes, está internado desde o ataque em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Cariacica, na Grande Vitória. O ataque a duas escolas em Aracruz aconteceu no dia 25 de novembro deixou 4 mortos. O assassino é um atirador de 16 anos que estudou até junho deste ano em uma das escolas atacadas. Ele foi apreendido horas após o crime. 
No quadro Me Explica Direito desta quarta-feira (07), o comentarista Américo Bedê fala sobre o que prevê a legislação brasileira para atos infracionais cometidos por menores.
Me Explica Direito - 07-12-22.mp3

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