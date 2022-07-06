Assédio no ambiente de trabalho: como identificar e consequências jurídicas

assédio Crédito: Freepik

Nesta edição do "Me Explica Direito" o tema em destaque é o assédio sexual no trabalho. Como empresas devem lidar com o assédio sexual no ambiente corporativo? E quais as implicações jurídicas que os envolvidos podem ser submetidos? Quem participa da conversa é a procuradora do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), Keley Kristiane Vago Cristo, titular regional da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade). O Ministério Público recebeu, nos primeiros seis meses do ano, 300 denúncias de casos de assédio sexual em empresas públicas e privadas no país. Em todo o ano anterior, esse número foi de 474. Levantamento divulgado pelo órgão mostra que, desde 2018, foram 2010 casos de assédio sexual relatados ao órgão, o que representa uma média de mais de 400 por ano. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Me Explica Direito - Nesta edição com Keley Kristiane Vago Cristo - 06/07/2022

O QUE É ASSÉDIO SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO? Assédio sexual no ambiente de trabalho é a conduta de natureza sexual, manifestada fisicamente, por palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. O assédio sexual viola a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da vítima, tais como a liberdade, a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de tratamento, o valor social do trabalho e o direito ao meio ambiente de trabalho sadio e seguro.

QUAIS OS TIPOS DE ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO? Distinguem-se, em doutrina, dois tipos de assédio sexual: assédio por chantagem e por assédio por intimidação. Assédio sexual por chantagem ou quid pro quo é o que ocorre quando há a exigência de uma conduta sexual, em troca benefícios ou para evitar prejuízos na relação de trabalho; Assédio sexual por intimidação ou ambiental é o que ocorre quando há provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, com o efeito de prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva, de intimidação ou humilhação.

QUE ELEMENTOS PODEM CONFIGURAR O ASSÉDIO SEXUAL?

a) A presença do sujeito ativo do assédio - o assediador ou assediadores - e do sujeito passivo - o assediado, a vítima;

b) O comportamento do agente que visa a vantagem sexual ou desestabilizar o ambiente de trabalho para outro trabalhador ou grupo;

c) A ausência do consentimento livre de vícios e consciente da vítima.