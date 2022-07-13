As provas e os indícios que levaram à prisão de anestesista por estupro

A prisão do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra é mais um exemplo de que o crime de estupro não ocorre apenas quando há penetração. Ele foi preso em flagrante na madrugada da última segunda-feira (11) pelo estupro de uma mulher que estava dopada e passava por uma cesárea no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nesta edição do "Me Explica Direito" Américo Bedê explica o que é o crime de estupro de vulnerável e quais são as penas envolvidas. Ouça as explicações completas!