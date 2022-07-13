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Me Explica Direito

As provas e os indícios que levaram à prisão de anestesista por estupro

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 12:03

Publicado em 

13 jul 2022 às 12:03
O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante por estupro.
Médico anestesista preso por estupro Crédito: Reprodução/Facebook
A prisão do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra é mais um exemplo de que o crime de estupro não ocorre apenas quando há penetração. Ele foi preso em flagrante na madrugada da última segunda-feira (11) pelo estupro de uma mulher que estava dopada e passava por uma cesárea no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nesta edição do "Me Explica Direito" Américo Bedê explica o que é o crime de estupro de vulnerável e quais são as penas envolvidas. Ouça as explicações completas!
Me Explica Direito - 13-07-22

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