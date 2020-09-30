As mudanças na composição do Supremo Tribunal Federal

Com a antecipação da aposentadoria do ministro Celso de Mello, integrantes do governo federal já discutem nomes para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). Será a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro indicará, desde que assumiu a Presidência, um ministro para o STF. Em 2021, ele terá direito a uma segunda indicação, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê traz mais detalhes que envolvem essa movimentação e explica os detalhes que devem ser levados no processo de escolha de um ministro da Corte. Nesta manhã de quarta-feira (30), o jornal o O Globo publicou que a decisão de Jair Bolsonaro já estava tomada, com a escolha do piauiense Kassio Nunes, desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.