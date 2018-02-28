As medidas de enfrentamento à corrupção

Na última segunda-feira (26), em um evento promovido pela Rede Gazeta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, disse que a fotografia do momento é "aterradora", que há uma "reação oligárquica" em curso por conta do enfrentamento das instituições no combate à corrupção. No entanto, se disse otimista ao levar em conta as conquistas até aqui. No quadro Me Explica Direito desta quarta-feira (28), o comentarista Américo Bedê faz uma análise das declarações do ministro do Supremo.