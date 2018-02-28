Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ME EXPLICA DIREITO

As medidas de enfrentamento à corrupção

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 12:12

Publicado em 

28 fev 2018 às 12:12
Na última segunda-feira (26), em um evento promovido pela Rede Gazeta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, disse que a fotografia do momento é "aterradora", que há uma "reação oligárquica" em curso por conta do enfrentamento das instituições no combate à corrupção. No entanto, se disse otimista ao levar em conta as conquistas até aqui. No quadro Me Explica Direito desta quarta-feira (28), o comentarista Américo Bedê faz uma análise das declarações do ministro do Supremo.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 28-02-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados