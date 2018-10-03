As interpretações da lei para os pedidos de entrevista com Lula

Os pedidos para entrevistar o ex-presidente Lula tem movimentado o universo jurídico nas últimas semanas. Na mais recente decisão, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu que vai aguardar uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre autorização para que Lula conceda entrevista à imprensa dentro da carceragem da Polícia Federal (PF) em Curitiba.
Nesta edição do quadro Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê apresenta mais detalhes das interpretações que podem ser feitas em relação aos pedidos de entrevista com Lula preso em Curitiba. Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 03-10-18