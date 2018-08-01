Argumentos contra e a favor da descriminalização do aborto

Tema tabu na sociedade, o Brasil deve recolocar a descriminalização do aborto em pauta. Na próxima sexta (3) e segunda-feira (6), o STF conduzirá duas audiências públicas sobre processo em que se pede a realização do aborto até a 12ª semana de gravidez, por decisão da gestante e sem a necessidade de nenhum tipo de autorização legal. No Brasil, a lei só permite o aborto quando a gravidez é resultado de um estupro ou quando representa ou quando representa risco de vida para a mãe.