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ME EXPLICA DIREITO

Argumentos contra e a favor da descriminalização do aborto

Quem explica os argumentos em torno da questão é o comentarista Américo Bedê!

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 12:06

Publicado em 

01 ago 2018 às 12:06
Tema tabu na sociedade, o Brasil deve recolocar a descriminalização do aborto em pauta. Na próxima sexta (3) e segunda-feira (6), o STF conduzirá duas audiências públicas sobre processo em que se pede a realização do aborto até a 12ª semana de gravidez, por decisão da gestante e sem a necessidade de nenhum tipo de autorização legal. No Brasil, a lei só permite o aborto quando a gravidez é resultado de um estupro ou quando representa ou quando representa risco de vida para a mãe.
Em 2012, o STF passou a autorizar também o aborto de fetos anencéfalos, tipo de má formação no sistema nervoso que impede a vida após o nascimento, com a morte da criança horas após o parto na maioria dos casos. Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê explica os principais pontos que envolvem a discussão. Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 01-08-18

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