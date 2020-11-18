Após abstenção recorde, voto deve permanecer obrigatório no Brasil?

As abstenções bateram recorde nessas eleições municipais de 2020. Dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que 34,2 milhões dos mais de 147 milhões de brasileiros aptos a votar não compareceram às urnas, o que corresponde a 23,14%. O índice de abstenção no pleito municipal é o maior desde 1996, ano em que as urnas eletrônicas começaram a ser utilizadas. O Espírito Santo, em especial, registrou a sexta maior abstenção do Brasil e índice maior do que o nacional - 24,02%, que corresponde a 674.875 pessoas. O número recorde de abstenções reacende um debate antigo: o voto deve permanecer obrigatório no país? Quem analisa a questão é Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Acompanhe!