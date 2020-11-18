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ME EXPLICA DIREITO

Após abstenção recorde, voto deve permanecer obrigatório no Brasil?

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 12:55

Publicado em 

18 nov 2020 às 12:55
As abstenções bateram recorde nessas eleições municipais de 2020. Dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que 34,2 milhões dos mais de 147 milhões de brasileiros aptos a votar não compareceram às urnas, o que corresponde a 23,14%. O índice de abstenção no pleito municipal é o maior desde 1996, ano em que as urnas eletrônicas começaram a ser utilizadas. O Espírito Santo, em especial, registrou a sexta maior abstenção do Brasil e índice maior do que o nacional - 24,02%, que corresponde a 674.875 pessoas. O número recorde de abstenções reacende um debate antigo: o voto deve permanecer obrigatório no país? Quem analisa a questão é Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Acompanhe!
Me Explica Direito - 18-11-20

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